"كاثاي باسيفيك" أعلنت أنّ طائرة للخطوط الكورية "صدمت" إحدى طائراتها في مطار ياباني

أعلنت شركة "كاثاي باسيفيك" للطيران، بأن طائرة تابعة للخطوط الكورية "صدمت" إحدى طائراتها في مطار ياباني، بينما أفادت وسائل إعلام يابانية بأن الحادثة لم تتسبب بسقوط ضحايا. وجاء في بيان كاثاي باسيفيك، أنها "تؤكد وقوع حادث مرتبط بطائرة تابعة لكاثاي باسيفيك بينما كانت متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو اليوم (16 كانون الثاني)" مضيفة "صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) أيه-330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها، ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم".

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