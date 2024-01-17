رئيس الوزراء الفلسطيني: لا يمكن إلقاء اللوم على مصر بموضوع إدخال المساعدات لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن مصر هي حامية المشروع الوطني الفلسطيني.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن إلقاء اللوم على مصر في موضوع إدخال المساعدات لغزة وكل العالم لا يقبل هذا.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الاحتلال هو الذي يعطل وصول المساعدات ويحاصر غزة ويقطع الماء والكهرباء.

وفي وقت سابق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، تسلم نحو 25 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية، وتحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية.

وتابع الهلال الأحمر في بيان له اليوم، : "فيما دخلت 46 شاحنة تجارية عبر معبر رفح، ودخل عبر حاجز كرم أبو سالم 102 شاحنة مساعدات إنسانية".