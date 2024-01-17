نتنياهو: الحرب في غزة قد تستمر حتى 2025.. وجانتس يدعوه إلى التوقف عن المماطلة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الحرب على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة قد تستمر حتى عام 2025.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن تصريحات نتنياهو جاءت خلال اجتماع أعضاء مجلس الوزراء الحربي مع رؤساء المجالس المحلية الذي عقد في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في بئر السبع.

وبحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي لرؤساء المجالس المحلية من المجتمعات القريبة من غزة اليوم إنه يتوقع أن تمتد الحرب ضد حماس إلى عام 2025.

ووفقا لتقرير "القناة 12"، كشف نتنياهو عن التقييم في سياق مناقشة ورد فيها أنه وافق أيضا على مراجعة إطار وزارة الدفاع الحالي الذي يوفر المساعدة المالية للإسرائيليين المستعدين للعودة إلى المناطق التي تم إجلاؤها منها على بعد 4 / 7 كيلومترات من حدود غزة.

وأضافت القناة العبرية أن رؤساء المجالس المحلية قالوا لنتنياهو إن معظم سكان غلاف غزة لا يرغبون في العودة في هذه المرحلة بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من غزة ومخاوف أمنية أخرى.

كما طالب رؤساء المجالس بتأجيل عملية العودة أو تمديدها حتى الصيف وبداية العام الدراسي الجديد، وأن تستمر تل أبيب في تمويل إقامتهم في مساكن مؤقتة حتى ذلك الحين.

وتابعت القناة أن نتنياهو قبل طلبهم ووعد بأن تكون المساعدة المالية قابلة للتطبيق في ذلك الوقت أيضا، مبينة أنه أصدر تعليمات للمسؤولين المعنيين بوضع الإطار اللازم.

وأشارت القناة "12" إلى أن نتنياهو وفي تصريحات علنية في بداية الاجتماع قال: "نحن مصممون على إعادة تأهيل الكيبوتسات والمجتمعات في ما يعرف باسم منطقة غلاف غزة، وإعادة السكان إلى منازلهم، وضمان ازدهار المنطقة ونموها أكثر بكثير مما كانت عليه قبل الحرب".

رسالة عاجلة لنتنياهو

من جانبه، قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، يطالبه فيها بالتوقف عن المماطلة في سلسلة من القرارات المتعلقة بالتخطيط للحرب.

وطالب جانتس، في رسالة عاجلة لنتنياهو، بالسماح للحكومة في المضي قدما في القرارات المتعلقة بما يلي:

- متى سيسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم (لقد قام نتنياهو مرتين بتأجيل الاجتماعات مع رؤساء البلديات المحليين حول هذه القضية).

- تحديد موعد نهائي يحدد المدة التي ترغب إسرائيل في بذل جهود دبلوماسية لحل التوترات مع حزب الله قبل أن تتحول إلى عمل عسكري أكثر أهمية.

- تشكيل آلية لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

- خطة من سيحكم غزة في حالة إزاحة "حماس" عن السلطة.

وحث جانتس أيضا نتنياهو على "إعادة تقييم أهداف الحرب وتقديم نسخة محدثة تأخذ في الاعتبار تطورات الأشهر الثلاثة الماضية".

وتجاوزت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ100 على وقع استمرار الاشتباكات والمعارك وإطلاق الصواريخ، وفي ظل تزايد المخاوف من توسع دائرة الحرب في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 24285 قتيلا و61154 مصابا منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

ووفقا لآخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 525 بين ضباط وجنود منذ السابع من أكتوبر 2023.