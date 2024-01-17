افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن "غارتين من مسيرة معادية على اطراف الضهيره يارين". كما افاد عن "غارة قرب المسجد في الحارة الفوقا في بلدة عيتا الشعب، ما أدى الى احتراق المنزل"، لافتا الى ان "الاطفائية توجهت للسيطرة على الحريق".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات من مسيرات على اطراف الضهيرة ويارين وعيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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