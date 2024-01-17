مناورات بحرية مشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان وأميركا في جنوب شبه الجزيرة الكورية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أنّ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية واليابان أجرت مناورات بحرية مشتركة في المياه جنوب شبه الجزيرة الكورية، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فرط صوتي.

وبحسب ما نقلت وكالة "يونهاب"، جرت التدريبات المشتركة في المياه الجنوبية الشرقية قبالة جزيرة جيجو وشاركت فيها تسع سفن حربية من الدول الثلاث، بما في ذلك حاملة الطائرات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية "يو إس إس كارل فينسن"، من الاثنين إلى الأربعاء. كما انضمت لها مدمرات كورية جنوبية مجهزة بنظام إيجيس القتالي ومدمرات "كونغو" التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.

وبدأت المناورات بعد يوم من اختبار كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ويحمل رأسًا حربيًا فرط صوتي باتجاه البحر الشرقي في أول إطلاق صاروخي تقوم به هذا العام.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن "التدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات الردع والاستجابة لدى الدول الثلاث ضد التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية وكذلك التهديدات البحرية".

وأضافت أنه "ركزت التدريبات أيضًا على الرد على التهديدات الأمنية البحرية، بما في ذلك نقل أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز التعاون الثلاثي في إرساء نظام دولي قائم على القواعد".

وتعد هذه أول مناورة ثلاثية منذ أن أطلقت واشنطن وحليفتاها الآسيويتان نظام مشاركة في الوقت الفعلي لعمليات الإطلاق الكورية الشمالية الصاروخية، واتفقوا على وضع خطة تدريبات مشتركة متعددة السنوات لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ المتطورة بشكل أفضل.