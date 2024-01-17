"صحة غزة".. أكثر من 500 شهيد ومصاب خلال 24 ساعة وانتشار التهاب الكبد الوبائي بالقطاع

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الأربعاء، استشهاد وإصابة أكثر من 500 فلسطيني خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء المجازر الإسرائيلية في اليوم 103 من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.



وأفادت الوزارة في بيان على صفحتها على فيسبوك بأن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدا و350 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".



وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وأشارت إلى ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى "24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابا" منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ولفتت الوزارة إلى انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع A، نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بقطاع غزة بداية الحرب الإسرائيلية.



وحذّرت الوزارة من توقف الفحص المخبري للدم (CBC) في أي لحظة نتيجة نقص المواد الخاصة به.



وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة "كارثة إنسانية غير مسبوقة" وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع خلال 3 أشهر، وهو ما يعادل 1.9 ملايين شخص، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

