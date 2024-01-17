أوكرانيا: طرد روسيا من أجوائنا وإنهاء الحرب يتوقف على أمر واحد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنّ الانتصار على روسيا في الحرب التي تقترب من إتمام عامها الثاني سيتطلب وقتًا ودعمًا من الدول الغربية.

وأكد "كوليبا"، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، عام 2024، أن الأولوية هي طرد روسيا من أجوائنا لأن من يسيطر على الجو سيُحدد متى وكيف تنتهي الحرب.

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق إنه لو لم ترفض كييف المفاوضات مع روسيا في إسطنبول بتحريض الغرب، لكانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتهت منذ فترة طويلة.

وأضاف "بوتين" خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات في روسيا: "أنَّ كييف فشلت في هجومها المضاد، كما أنهم رفضوا التفاوض وكنا قد اتفقنا معهم على كل شيء، وبعدها ألقوا جميع الاتفاقيات في سلة المهملات، والآن يقولون ذلك علنًا".

وأكد أنّ القرارت التي تتخذها أوكرانيا تؤكد مرة أخرى أنهم ليسوا مستقلين، متابعًا "أن ما يُسمى بـ"صيغة السلام" التي يتم الحديث عنها في الغرب وأوكرانيا هي استمرار لتنفيذ مرسوم رئيس أوكرانيا بحظر المفاوضات مع روسيا".

وأوضح الرئيس الروسي، أنَّ السلطات الأوكرانية من خلال قصفها أهدافًا مدنية داخل روسيا تريد أن تظهر لشعبها و داعميها الغربيين بأنها قادرة في الرد على روسيا.