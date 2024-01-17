رويترز: البابا فرنسيس دان الضربة الجوية الإيرانية على العراق ودعا لعدم التصعيد

افادت وكالة "رويترز" بأن البابا فرنسيس دان الهجوم الصاروخي الإيراني على إقليم كردستان في شمال العراق، وحث كافة الأطراف على عدم تصعيد الصراعات في الشرق الأوسط.

واكد في اللقاء الأسبوعي في الفاتيكان ان "كل التعزية والتضامن مع الضحايا، وجميعهم من المدنيين، للهجوم الصاروخي الذي أصاب منطقة حضرية في أربيل، عاصمة الإقليم الكردي العراقي المتمتع بالحكم الذاتي".

أضاف :"العلاقات الطيبة بين الجيران لا تنطوي على مثل هذه الأفعال، بل الحوار والتعاون. أطلب من الجميع تجنب أي خطوة تؤجج التوتر في الشرق الأوسط والسيناريوهات الأخرى للحرب".

ودعا البابا فرنسيس إلى "الصلاة من أجل ضحايا الحرب الكثيرين"، مشيرا على وجه التحديد إلى "أوكرانيا وغزة والأراضي الفلسطينية وإسرائيل".