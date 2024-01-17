ابي رميا التقى وفداً فرنسياً: يجب انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية

شكر النائب سيمون ابي رميا حضور الوفد الفرنسي الى لبنان برئاسة المرشح السابق الى الرئاسة الفرنسية جان لوك ميلونشون يرافقه النائب عن البرلمان الاوروبي ورئيس اللجنة النيابية للتعاون المناطقي Younous Omarjee, والنائب في البرلمان الفرنسي Bastien Lachaud.

وشكر ابي رميا الوفد الفرنسي على "جهوده وعلى التنسيق الدائم مع لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية لانجاح هذه الزيارة ونقل صوت لبنان الى البرلمان الاوروبي والمحافل الدولية".

ولفت ابي رميا، الى "ميلونشون بحث في التهديدات الاسرائيلية على الجبهة الجنوبية اللبنانية وآلية العمل على وقف اطلاق النار وبدء المفاوضات السياسية وصولا الى حلول عادلة"، موضحاً أن "ميلونشون لم يقارب الملفات اللبنانية الداخلية لا سيما الاستحقاق الرئاسي باعتبارها ملفات سيادية بامتياز".

وشرح ابي رميا، ان "النواب اللبنانيين عبر اللقاء طلبوا من ميلونشون نقل رسالتين الى المجتمع الاوروبي الاولى حول التضامن الكلي مع حقوق لبنان بسيادته المطلقة على الاراضي اللبنانية وهذا يتطلب انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية والتوصل لحل نهائي للحدود البرية كما ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واعطاء حقوق الفلسطينيين كاملة والرسالة الثانية تكمن في التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان وضرورة ايجاد حلول له".

واعلن ابي رميا ان "ميلونشون اكد له انه سيكون لهم مواقف للضغط باتجاه هذا الموضوع والعمل على مقاربة دولية لحل ملف النزوح لأن لبنان لا يتحمل العبء على الصعيد الديمغرافي والسياسي والاجتماعي لان هذا الملف ليس لبنانيا فقط انما هو ملف دولي".