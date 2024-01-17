اعلنت كتائب القسام - لبنان بانها "قصفت ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخاً إنطلاقاً من جنوب لبنان، في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري وإخوانه بالضاحية الجنوبية في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر القسام - لبنان: استهداف ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي بـ20 صاروخا ردا على اغتيال العاروري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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