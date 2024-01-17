إيرنا: مقتل عضو بالحرس الثوري الإيراني بالرصاص في إقليم سيستان وبلوخستان

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إيرنا" أن عضوا بالحرس الثوري الإيراني قتل بالرصاص في إقليم سيستان وبلوخستان الإيراني على الحدود مع باكستان وأفغانستان.

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