اعتقال 85 فلسطينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية 85 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن عمليات الاعتقال تركزت في رام الله والخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على بيت لحم وقلقيلية وأريحا وطولكرم والقدس والأغوار. وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى بأن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من أكتوبر الماضي إلى نحو 5 آلاف و875 شخصا، وهي تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



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