إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المنارة واستهداف إسرائيلي لأطراف مركبا وحولا ووادي السلوقي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنة المنارة في الجليل الأعلى. هذا، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي مركبا وحولا ومنطقة وادي السلوقي جنوبي لبنان. ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي من اعتداءاته على الأراضي اللبنانية في الجنوب، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

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