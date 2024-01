شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفتها 320 يورو.. مسيرة أوكرانية تخترق الأجواء الروسية حتى سان بطرسبرج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصناعة الأوكراني المسؤول عن التسليح أوليكسندر كاميشين، إن بلاده أرسلت طائرة مسيرة حتى قرب مدينة سان بطرسبرج شمالي روسيا.وأضاف خلال مناقشة عامة في منتدى الاقتصاد العالمي في منتجع دافوس السويسري: "نعم، لقد أصبنا هدفًا هذه الليلة، وحلقت هذه القطعة لمسافة 1250 كيلومترًا بالضبط".ونقلت وكالة "إنترفاكس أوكرانيا" للأنباء عن الوزير قوله، إن الطائرة المسيرة أُنتجت في أوكرانيا، وتكلفت ما يزيد قليلا على 320 يورو (348 دولار).وأفادت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق نقلًا عن مصادر بالاستخبارات العسكرية، بشن هجوم على مستودع نفط في ميناء سان بطرسبرج. للمصادر الروسية، جرى اعتراض 3 طائرات مسيرة آنذاك، ولم تقع أضرار.وتحدث أندريه يوسوف المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية في برنامج تلفزيوني، عن جودة جديدة للسلاح المستخدم ومداه.وأضاف: "العدو لديه سبب ليقلق على منشآته العسكرية في سان بطرسبرج ومنطقة لينينجراد".