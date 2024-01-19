انت الان تتابع خبر "نووي تحت الماء".. كوريا الشمالية ترد على مناورات عسكرية لواشنطن وسول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته الوكالة: إن هذه المناورات التي أجريت في بداية الأسبوع كانت "تهدد بشكل خطير أمن" كوريا الشمالية.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، أجرت بيونغ يانغ "اختبارا مهما على نظامها للأسلحة النووية تحت الماء +هايل-5-23+ الجاري تطويره في بحر كوريا الشرقي".



في أوائل العام الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها أجرت اختبارات متعددة لغواصة مسيرة هجومية ذات قدرات نووية ما دفع المحللين الى التساؤل عما إذا كانت بيونغ يانغ تمتلك فعلا سلاحا كهذا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات عسكرية بحرية مشتركة قبالة جزيرة جيجو الجنوبية، قائلة إنها تأتي ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا الأحد.

