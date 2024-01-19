مهلة أخيرة| منظمة إيغاد: لقاء يجمع البرهان وحميدتي خلال أسبوعين لإنهاء الحرب السودانية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت منظمة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، علي ضرورة لقاء بين طرفي النزاع في السودان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".

جاء ذلك خلال الجمعية الاستثنائية الثانية والأربعون، لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، في عاصمة أوغندا عنتيبي أمس الخميس.

أعربت الجمعية، القلق إزاء استمرار القتال في جمهورية السودان، والحالة الأمنية والإنسانية المتردية الناجمة عن الحرب، مكررين دعوتهم لأطراف النزاع إلى الالتزام بالحوار والمفاوضات.

في هذا الصدد، أكدوا عن استعداد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، المستمر لتقديم مساعيها الحميدة لتسهيل عملية سلام شاملة لإنهاء الصراع بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين والاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية.

شددوا على أن جمهورية السودان، ليست ملكاً لأطراف الصراع فحسب، بل للشعب السوداني، مطالبين بضرورة وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وكذلك وقف الأعمال القتالية، لإنهاء هذه الحرب الظالمة التي تؤثر على شعب السودان تمهيداً للمضي قدماً الطريق للحوار السياسي.



قائلين، إن المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لضمان سيادة إرادة شعب السودان، ذكّر بالتزام أطراف النزاع بعقد اجتماع وجهاً لوجه في غضون 14 يوماً.



توجيه أمانة الإيجاد بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، لمراجعة خارطة الطريق لحل النزاع في جمهورية السودان، التي اعتمد في الدورة العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الإيقاد مع جداول زمنية واضحة؛ وفي غضون شهر واحد، عقد عملية بملكية سودانية وبقيادة سودانية نحو تشكيل حكومة ديمقراطية في السودان.

ناشد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، إلى حشد الدعم لعملية السلام بهدف حل النزاع في جمهورية السودان.

رحبوا برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لتعيين أعضاء الفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان، ودعا الفريق إلى العمل بشكل وثيق وتعاوني مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وأصحاب المصلحة الآخرين في تيسير عملية السلام في السودان؛ و قرر أن يبقي هذه المسائل قيد نظره النشط.

انطلق أمس الخميس، الجمعية الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيجاد"، بحضور إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي ورئيس المنظمة، ولفيف من قيادات وزعماء وأعضاء المنظمة ماعدا دولتي إريتريا وإثيوبيا والسودان.