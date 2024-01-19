"سرايا القدس": نشتبك مع جنود العدو شرق غزة واستهدفنا آلية عسكرية إسرائيلية شرق جباليا

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشّاشة والمناسبة مع جنود العدو الإسرائيلي، في محاور التّقدّم شرق مدينة ​غزة​". وذكرت "أنّنا استهدفنا آليّةً عسكريّةً صهيونيّةً بقذيفة "تاندوم" شرق جباليا".

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