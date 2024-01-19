وزير الدفاع الاميركي مطلوب للإدلاء بإفادته حول عدم كشفه عن مرضه في الوقت المناسب

طلب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي من وزير الدفاع لويد أوستن الإدلاء بإفادته، حول عدم كشفه في الوقت المناسب عن مرضه ودخوله المستشفى حتى للرئيس جو بايدن.

واشار رئيس اللجنة الجمهوري مايك روجرز، في رسالة إلى أوستن إن "عدم رغبته في تقديم إجابات صريحة وكاملة" بشأن صحته يعني أن شهادته مطلوبة في جلسة استماع في 14 شباط "فيما يتعلق بالقرارات المتخذة بحجب المعلومات عن بايدن والكونغرس والشعب الأميركي".

ولفت روجرز، الى أنه "عندما تحدث أوستن معه آخر مرة، وعد بالشفافية الكاملة في الأسئلة المتعلقة بسرية" دخوله إلى المستشفى، معربا عن قلقه لأن أوستن "رفض الإجابة عما إذا كان قد طلب من موظفيه عدم إبلاغ الرئيس أو أي شخص آخر بدخوله المستشفى".

وأضاف: "لسوء الحظ، فإن هذا يقودني إلى الاعتقاد بأن المعلومات يتم حجبها عن الكونغرس"، داعيا أوستن إلى "الإجابة على الفور على جميع الأسئلة المعلقة قبل الجلسة، يجب أن يفهم الكونغرس ما حدث ومن اتخذ القرارات لمنع الكشف عن مكان وجود وزير الدفاع".

وأوستن الذي خرج من المستشفى يوم الاثنين، كان يتلقى العلاج من سرطان البروستات منذ بداية العام. وأثار عدم إبلاغه بايدن في الوقت المناسب بدخوله المستشفى انتقادات من المشرعين، وفوجئ البيت الأبيض بهذا النبأ.