اشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي إيزنكوت، الى ان "على إسرائيل أن تسأل نفسها كيف ستستمر مع قيادة فشلت تماما"، معتبرا ان "الاتفاق مع حماس وحده الذي قد يضمن إطلاق سراح الاسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي: الاتفاق مع حماس وحده الذي قد يضمن إطلاق سراح الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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