الأب مطر لـ"النشرة": رفع موزاييك للقديس شربل في بازيليك مار بطرس في الفاتيكان مجد كبير للبنان

أكّد أستاذ مادّة الليتورجيا في عدد من الجامعات الأب ​هاني مطر​، في حديث لـ"النشرة"، أهميّة رفع موزاييك للقديس شربل في بازيليك مار بطرس في ​الفاتيكان​ اليوم، مشيرًا إلى أنّ لهذا الحدث أهميّته على الصّعيدَين الرّوحي والوطني، بالنّسبة إلى ​لبنان​ و​الكنيسة المارونية​ و​الرهبانية اللبنانية المارونية​، مشدّدًا على أنّ "هذا الحدث مجد كبير لنا وللبنان بشكل خاص".

ولفت إلى أنّ هذه الخطوة من جانب ​البابا فرنسيس​ والسّلطات الكنسيّة في الفاتيكان، لفتة كبيرة تدلّ على أهميّة وعظمة لبنان والكنيسة المارونيّة، وبالتّالي لا يجب أن يُتركا في هذه الظّروف الصّعبة، بل هما يحظيان بكلّ الاهتمام والمحبّة والدّعم، حيث أنّ لبنان صامد بقوّة قدّيسيه، بالرّغم من من الحرب الكونيّة عليه.

وردًّا على سؤال عن أسباب اختيار ​مار شربل​ لرفع موزاييك له في بازيليك مار بطرس في الفاتيكان، أوضح الأب مطر أنّ مار شربل عالميًّا ينفرد من بين كلّ القدّيسين المعروفين بالكنيسة، بأنّه أكثر من له شفاعة وأكثر قدّيس بواسطته تحصل معجزات وشفاءات كثيرة في العالم، لافتًا إلى أنّ مؤخّرًا حصل شفاء في ​بولونيا​ لشخص مصاب بالسّرطان.