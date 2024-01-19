النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على جبل بلاط بالقرب من راميا

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي أغار على جبل بلاط بالقرب من راميا، ملقيا 4 صواريخ جو -ارض احدث انفجارها دويا قويا تردد صداه في منطقتي بنت جبيل وصور، وتصاعد جراءه الدخان الكثيف".

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