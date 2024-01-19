أشار البروفسور الأب يوسف مونس، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ أهميّة رفع موزاييك للقديس شربل في بازيليك مار بطرس في الفاتيكان اليوم، تكمن بأنّه "فخر ومجد لبلدته وجبل لبنان، وللرهبانية اللبنانية المارونية الّتي ينتمي إليها، وللكنيسة المارونية الّتي هي كنيسة النسّاك والرّهبان والمتوحّدين والمتزهّدين والمتصومعين في الجبال والوديان، خاصّةً في الوادي المقدّس".
وأكّد أنّ هذه الخطوة "فخر وعظمة للبنان بهذا الزّمن الصّعب الّذي نمرّ فيه، وهي تعطي مجدًا للبنان، أعطاه شربل النّاسك والرّاهب والحبيس"، لافتًا إلى أنّه من الممكن القول: "مجد لبنان أعطي له ولعباءته، بزنّاره الجلدي ومشلحه وسهره وركوعه على طبق القشّ في المحبسة أيّام البرد والجليد". وأضاف: "شربل هو النّاسك الّذي أعطى لبنان مسافةً عالميّةً، ومسافةً كبيرةً في الكنيسة عامّةً والكنيسة المشرقيّة، وخاصّةً في الرّهبانيّات اللّبنانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأب مونس لـ"النشرة": شربل هو الناسك الذي أعطى لبنان مسافة عالمية ومسافة كبيرة في الكنيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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