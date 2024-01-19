مسعد: كتلتنا تواصل لقاءاتها لبلورة تصوّر عن الاستحقاق الرئاسي ولا اسم مشتركًا بل مواصفات مشتركة

لفت عضو "اللّقاء النّيابي المستقل" النّائب ​شربل مسعد​، إلى أنّ "اللّقاء يواصل لقاءاته أسبوعيًّا لبلورة تصوّر حول الاستحقاق الرّئاسي، عدا مناقشة القضايا التّشريعيّة والقضايا النّيابيّة المطروحة أمام ​المجلس النيابي​، بهدف التّوصّل إلى قواسم مشتركة حول كلّ القضايا وفي طليعتها الاستحقاق الرّئاسي".

وأشار، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، إلى أنّ "في الأسبوع المقبل، سيُعقد الاجتماع لدى النّائب ​نعمة افرام​ لمتابعة البحث. والاتصالات يقوم بها النّواب فرادى مع نواب آخرين، لأنّ لكلّ نائب منّا هامشًا للتّحرّك وخصوصيّات".

وأوضح مسعد أنّ "حتّى الآن، لا اسم مشتركًا بيننا، لكن هناك مواصفات مشتركة للرّئيس العتيد، وإجماع على ضرورة عقد جلسات انتخاب مفتوحة لانتخاب الرّئيس وتطبيق ​الدستور​، و"لبننة" الاستحقاق بدل انتظار المبادرات الخارجيّة الّتي لم تصل إلى نتيجة حتّى الآن".

ودعا إلى أن "تأخذ اللّعبة الدّيمقراطيّة الدّاخليّة مجراها، من دون انتظار إملاءات خارجيّة، في ظلّ المشكلات المعيشيّة والاقتصاديّة السّياسيّة والإقليميّة القائمة".