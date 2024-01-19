- 1/3
- 2/3
- 3/3
أشارت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبة غادة أيوب، إلى أنّ "في أقلّ من سنة، ثمّة من مدّد للانتخابات البلدية والاختياريّة تحت مسمّى "تشريع الضّرورة" و"الظّروف الاستثنائيّة"، لكنّه استشرس في المقابل في رفض التّمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّة، في ظلّ ظروف أكثر من استثنائيّة، تتمثّل بهذه الحرب الّتي فرضها حليفه على لبنان، غير معترف بأهميّة تحقيق مصلحة الدّولة العليا "Raison d’état". كما وقّع أحد وزرائه على مرسوم إحالة مشروع قانون الحكومة لإبرام اتفاقيّة قرض من البنك الدولي لشبكة "أمان" في غياب رئيس للجمهوريّة، بينما اعترض نوّابه في الوقت نفسه على مشروع قانون موازنة 2024 المُحال من الحكومة نفسها".
وأكّدت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "هذا أكثر من ضياع وتشريع "à la carte"، واستخفاف بعقول اللّبنانيّين وذاكرتهم، لأنّه يلجأ في الواقع إلى"تشريع مصلحته عند الضّرورة" وليس تشريع الضّرورة!".
كانت هذه تفاصيل خبر أيوب: هناك من يلجأ في الواقع إلى تشريع مصلحته عند الضرورة وليس تشريع الضرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.