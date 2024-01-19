مُقررة أممية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قصفها العنيف على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت فرانشيسكا ألبانيز مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بقصفها العنيف على قطاع غزة الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت ألبانيز - في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم /الجمعة/ - "لقد قامت إسرائيل بعدد من الأشياء غير القانونية إلى حد كبير ولا شيء يبرر ما تفعله".. مضيفة "يجب احترام القانون الإنساني الدولي لحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال والمدنيين وأسرى الحرب والمرضى والجرحى".

وأوضحت أن ما حدث هو أكثر من 100 يوم من القصف العنيف على قطاع غزة، وفي الأسبوعين الأولين تم استخدام 6 آلاف قنبلة في الأسبوع، قنابل تزن الواحدة منها ألفي باوند (طن تقريبًا)، في مناطق مكتظة جدا.

وتابعت قائلة "تم تعطيل معظم المستشفيات، وعدد كبير منها جرى إغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل جيش الاحتلال.. الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل، ولكن بسبب عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جروحهم".

وأشارت ألبانيز إلى "أنه خلال الشهرين الأولين من هذه الحرب، تم بتر أطراف لألف طفل دون تخدير.. إنه أمر مروع".