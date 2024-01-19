الناتو يحذر من حرب شاملة مع روسيا ويحدد الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - حذر الأميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، المدنيين في كافة دول الناتو إلى الاستعداد لحرب شاملة مع روسيا خلال السنوات العشرين المقبلة.

وحسب العربية، قال في تصريحات صحفية أمس الخميس إنه بينما تستعد القوات المسلحة لهذه الحرب، يجب على المواطنين العاديين أن يكونوا مستعدين أيضاً لصراع سيتطلب تغييرًا شاملاً في حياتهم إذا وقع، حسب ما نقلت صحيفة "التيليغراف" البريطانية.

وأضاف بعد اجتماع لقادة الناتو في بروكسل أمس أن "هناك حاجة لتعبئة أعداد كبيرة من المدنيين في حالة اندلاع الحرب، ويتوجب على الحكومات أيضا وضع أنظمة لإدارة العملية."

"وأردف قائلا:"علينا أن ندرك أن السلام ليس أمر مسلم به أو دائم ولهذا السبب نستعد نحن للصراع مع روسيا".

وأشاد باور، ضابط البحرية الهولندية بالسويد لأنها طلبت من جميع مواطنيها الاستعداد للحرب قبل انضمام البلاد رسميًا إلى الحلف.

وأدت خطوة ستوكهولم، التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، إلى زيادة عدد المتطوعين في منظمة الدفاع المدني في البلاد وزيادة في مبيعات المشاعل وأجهزة الراديو التي تعمل بالبطاريات.

يشار إلى أن اصطفاف الدول الغربية والمنضوية ضمن الناتو بقوة مع كييف ودعمها بالسلاح والعتاد منذ عامين ضد القوات الروسية، فاقم من التوتر الروسي تجاه هذا الحلف الذي طالما اتهمته روسيا بنيته التوسع والزحف نحو حدودها، ما تعتبره خطاً أحمر واختراقا لأمنها القومي.