بايدن: حققنا إنجازات اقتصادية وفرت أكثر من 14 مليون فرصة عمل للأمريكيين

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها إدارته للبلاد، منها توفير إدارته أكثر من 14 مليون فرصة عمل للأمريكيين .

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" مشروع قانون للتمويل المؤقت للإبقاء على عمل الوكالات الفيدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي معطل.

وقال بايدن ـ في كلمة أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ ـ إن إدارته حققت الكثير من التقدم في حملة الاستثمار بأمريكا، مشددا على ضرورة استخدام عمال أمريكيين لصناعة منتجات أمريكية في البلاد، وعلى التزام إدارته بالاستمرار في العمل والبناء والإنتاج باستخدام منتجات أمريكية.