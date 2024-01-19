أقدام الجنود الإسرائيليين تتعفن.. عدوى بكتيرية تصيبهم في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - عدوى بكتيرية يعاني منها جنود الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، وصفت بالعدوى الحادة، وانتشرت بينهم في الشهور الأخيرة.

كشفت صحف عبرية، أن المئات من الجنود أصيبوا بالعدوى ويحاول عشرات من أطباء الأمراض الجلدية علاجهم في إسرائيل.

ويرجع السبب الرئيسي في عدوى البكتيريا التي يعاني منها الجنود "الحذاء العسكري" والذي يكون مغلقا بالكامل وليس به أي فتحات، مما يؤدي إلى تعفن القدم، خاصة أن الجنود يضطرون لارتداء الحذاء لأيام عدة دون خلع الحذاء وقد تمتد لأسابيع لا يستبدل فيها الجندي حذاءه.

وتؤدي الأحذية إلى فطريات ورائحة كريهة وحكة وقد يصل الأمر في بعد الأحيان للنزيف، بسبب الرطوبة وتكاثر البكتيريا.

ونصح الأطباء الجنود بتهوية أقدامهم، بالإضافة لاستخدام علاج موضعي متمثل في مضاد حيوي.