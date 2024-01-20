انت الان تتابع خبر في نشرة السومرية.. طعون الانتخابات المحلية وخمول الفصل التشريعي وانتخاب رئيس البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - • المفوضية تعلن حسم الطعون الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات.. وتباشر من الغد بتنفيذ قرارات الهيئة القضائية.

• الخمول يهيمن على الفصل التشريعي الجديد.. لا اتفاق على اختيار رئيس البرلمان. وعشرات القوانين تنتظر التشريع.



• منافذ الاقليم تسبب خسائر فادحة بمحصول الطماطم في البصرة.. والمزارعون يطالبون بدعم حكومي.

• العراق ينفي دخول قوات إضافية من التحالف الدولي.. ويؤكد المضي بانهاء ملف التواجد الاجنبي.

• بعد اغتيال مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس بسوريا.. ايران تتوعد بالرد على الكيان الصهيوني.

