درغام التقى المفتي زكريا: نعوّل على دور دار الافتاء في حلبا بتقريب الأمور ومعالجتها بالكلمة الحسنة

التقى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، في دار الافتاء في حلبا، حيث تم التطرق الى الأوضاع العامة في المحافظة، وتحديدا وضع حلبا- مركز محافظة عكار، عقب التوتر الأمني الذي حصل مؤخرا والذي تسبب بالاعتداء على آليات القوى الأمنية وأعمال تكسير وتخريب وتسكير للطرقات.

وشدد درغام على "دور المفتي زكريا في ضبط الأمور وتحسين واقع مركز المحافظة"، مؤكدا أن "دار الافتاء تجمع كل الأطياف العكارية، لذلك نعول على دورها في تقريب الأمور ومعالجتها بالكلمة الحسنة"، وواضعا كل إمكاناته "بتصرف دار الافتاء بهدف ضبط الأمور وعودة حلبا منارة لكل عكار".

من جهته شدد زكريا على أن "المطلوب الاستماع لصوت العقل"، مؤكدا "اننا تحت سقف القانون، وجل ما نطلبه حضور أقوى للدولة ومؤسساتها الأمنية، ويجب تثبيت الأمن ولا يجوز ترويع الآمنين، ويجب تصحيح مسار الأمور كي لا تتغلب الفوضى على الأمن". كما أكد أن "سلسلة لقاءات تمت مع الأمنيين ومحافظ عكار عماد لبكي مطالبة بقيام الأجهزة الامنية والعسكرية بواجبها لفرض الأمن والاستقرار".

وحمّل زكريا النائب درغام رسالة الى كبار المسؤولين الأمنيين وعلى رأسهم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بإيلاء حلبا "الاهتمام اللازم وعقد إجتماع طارئ لوضع آلية لمعالجة الأمور وخطة إنقاذ تجعل من حلبا منارة ونقطة لقاء وعيش مشترك بين المسلمين والمسيحيين".