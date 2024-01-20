الجيش الإسرائيلي: عثرنا على ورشة لتصنيع الصواريخ شمال قطاع غزة ودمرنا محتوياتها

زعم الجيش الإسرائيلي، العثور على "ورشة لتصنيع الصواريخ شمال قطاع غزة تابعة لحركة الجهاد، ودمرنا محتوياتها". ورغم ما يدعيه الجيش الإسرائيلي من تفكيك قدرات الفصائل الفلسطينية وخاصة كتائب "القسام" و"سرايا القدس"، تتواصل عمليات إطلاق الصواريخ ويتكبّد الجيش خسائر في الجنود والآليات جرّاء العمليات العسكرية الفلسطينية المستمرة مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

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