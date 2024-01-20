الفصائل الفلسطينية تواصل عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي في غزة وتحقق إصابات في صفوفه

تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، مع استمرار الحرب على القطاع.

وفي هذا السياق، كشفت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي، أنها دمّرت "آليات عسكرية للعدو وأوقعنا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في كمين شرق غزة".

وكانت قد أشارت إلى خوض "اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والمناسبة شرق وجنوب خانيوس"، مؤكدة "استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة تاندوم في محور التقدم شمال مخيم النصيرات".

بدورها، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" عن قصف "حشود العدو شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل"، و"قصف حشود العدو المتوغلة شمال وجنوب مدينة خان يونس بقذائف هاون".

هذا، وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على جباليا شمالي القطاع، وخانيونس في الجنوب.