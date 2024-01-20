تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة، مع استمرار الحرب على القطاع.
وفي هذا السياق، كشفت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي، أنها دمّرت "آليات عسكرية للعدو وأوقعنا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في كمين شرق غزة".
وكانت قد أشارت إلى خوض "اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والمناسبة شرق وجنوب خانيوس"، مؤكدة "استهداف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة تاندوم في محور التقدم شمال مخيم النصيرات".
بدورها، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" عن قصف "حشود العدو شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل"، و"قصف حشود العدو المتوغلة شمال وجنوب مدينة خان يونس بقذائف هاون".
هذا، وكثف الجيش الإسرائيلي قصفه على جباليا شمالي القطاع، وخانيونس في الجنوب.
عاجل | سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والمناسبة شرق وجنوب خان يونس— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) January 20, 2024
كانت هذه تفاصيل خبر الفصائل الفلسطينية تواصل عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي في غزة وتحقق إصابات في صفوفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.