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الكمارك تحقق زيادة في الإيرادات بلغت 28% خلال عام

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "إيرادات الهيئة المتحققة خلال عام 2023 بلغت (1,033,765,697,521) ترليون دينار عراقي وبنسبة زيادة مقدارها (28%) مقارنة بالعام 2022 حيث كانت المراكز الكمركية الحدودية الأعلى نسبة مئوية بالزيادة وليس بحجم الإيرادات هي التي تم تطبيق النظام الإلكتروني بها بشكل كامل وكما يلي:

1 مركز كمرك زرباطية / نسبة الزيادة المتحققة بمقدار (208%).

-2 مركز كمرك المنذرية / نسبة الزيادة المتحققة بمقدار (170%).

- مركز كمرك مندلي / نسبة الزيادة المتحققة بمقدار (147%).

اما بخصوص المركز الكمركي الحدودي الأعلى بحجم الايرادات هو كمرك ساحة الترحيب الكبرى بمبلغ (302,198,276,000) مليار دينار عراقي وبنسبة زيادة بلغت %75.

واضافت الهيئة ان "ايراداتها ناجمة عن الرسوم المفروضة وفقا للقانون والتعليمات النافذة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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