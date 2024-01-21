وزيرة التخطيط من الإسكندرية: مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 109 خدمات حكومية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع مركز "خدمات مصر" يهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاحها مركز خدمات مصر بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، يرافقها كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن مراكز خدمات مصر تقدم أكثر من 109 خدمات حكومية متنوعة، تشمل خدمات التوكيلات، والتوثيق، وترجمة المحررات الرسمية، وإصدار الشهادات المميكنة، وإصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت أن الخدمات تشمل المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية والتضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى أنه جرى إضافة خدمات الشمول المالي ودفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، دفع مصاريف الجامعات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات التوثيق لأول مرة يوم الجمعة من كل أسبوع في المراكز المتنقلة في القاهرة الكبرى والجيزة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد الخدمات التي يقدمها مركز خدمات مصر بالإسكندرية يبلغ حوالي 19 خدمة.

شارك في الافتتاح كل من المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لمكاتب التوثيق والشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم، والدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا محافظ الإسكندرية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء/ جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.