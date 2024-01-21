تعليق أممي جديد يخص غزة: دمار وقتل غير مسبوق

وقال غوتيريش في كلمة له، إن "العمليات الإسرائيلية في غزة تسببت في دمار هائل وقتل للمدنيين غير مسبوق منذ عملنا أمينا عاما للأمم المتحدة".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإنهاء كابوس المدنيين في غزة وتسهيل إطلاق الرهائن"، وفق تعبيره.