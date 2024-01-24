بو صعب لميقاتي: لو كان غازي زعيتر وزيراً للدفاع هل كنت تعاملتَ معه بالطريقة التي تعاملت بها مع سليم؟

اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، خلال جلسة مناقشة الموازنة الى انه "من السهل الحديث انها موازنة الكارثة ونقول لا احد يريد السير بها، ولكت نريد شكر اعضاء لجنة المال ورئبسها على الجهد الذي بذلوه".

ولفت الى انه "لم اعلم من نخدع اذا قلنا ان لدينا صفر عجز" او اذا هي رسالة فلمن؟، معتبرا انه "من الصعب الخروج من الشعبوية والدخول على مصلحة المواطنين فلو لم نناقش هذه الموازنة لكنا عدنا الى موازنة 2022".

واعتبر بو صعب أن "هذه الموازنة لا تلبي مطالب الاستشفاء ولا التربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكر".

من جهة اخرى، توجه بو صعب الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بالسؤال :"هل لو كان غازي زعيتر مثلا وزيرا للدفاع هلق كنت لتتعاطي معه كما تعاطيت مع وزير الدفاع الحالي؟"، معتبرا ان "ميقاتي صبّ الزيت على النار في الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش والوزير يحاول تطبيق القانون".

وابدى بوصعب خشيته "ان يأتي العام المقبل ونناقش فيها الموازنة في ظل غياب رئيس للجمهورية"، فرد رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول "ان شاء الله لا .. وان شاء الله في أسرع وقت".