عبداللهيان: نحترم سيادة باكستان ولن نعطي أي فرصة للإرهابيين لتهديد أمننا المشترك

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أننا "نحترم سيادة باكستان ولن نعطي أي فرصة للإرهابيين لتهديد أمننا المشترك".

من جهته، أشار وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، بعد لقائه عبداللهيان الى ان "العلاقة الجيدة بين باكستان وإيران ضرورية لاستقرار المنطقة"، مؤكدا ان "باكستان وإيران عازمتان على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني".

وشدد وزير الخارجية الباكستاني، على ان "باكستان وإيران اتفقتا على مواجهة خطر الإرهاب معا".

وتدهورت العلاقات بين البلدين الجارين مع شن إيران في 16 كانون الثاني الحالي هجوما بصواريخ ومسيرات على أهداف وصفتها بأنها "إرهابية" في باكستان وردّت باكستان بعد يومين بضرب أهداف وصفتها "إرهابية" داخل الأراضي الإيرانية.