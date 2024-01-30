خارجية الصين حذّرت من "دوامة انتقام" في الشرق الأوسط بعد مقتل عسكريين أميركيين

حذّرت خارجية الصين من "دوامة انتقام" في الشرق الأوسط بعدما توعّدت الولايات المتحدة الردّ على هجوم بطائرة مسيّرة أدّى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في قاعدة في الأردن، متّهمة جماعات مدعومة من إيران بتدبيره، فيما أشارت طهران إلى أنّها غير مسؤولة عن تصرفات أيّ فرد أو مجموعة بالمنطقة.
وأكّد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين، "نأمل بأن تبقى جميع الأطراف المعنية هادئة وتحافظ على ضبط النفس... لتجنّب السقوط في دوامة انتقام وتجنّب مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي".
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