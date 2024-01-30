وفاة شقيق وزير الخارجية

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غيّب الموت شقيق وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، رئيس بلدية روميه- المتن عادل رشيد بو حبيب.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه السّاعة الثّالثة من بعد ظهر غد الأربعاء، في كنيسة مار عبدا في رومية، ويوارى الثّرى في مدافن العائلة.
تُقبل التّعازي اليوم وغدًا والخميس، بدءًا من الحادية عشرة من قبل الظّهر ولغاية السّاعة السّادسة مساءً، في صالون كنيسة مار عبدا- رومية.
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