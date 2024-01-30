وفاة شقيق وزير الخارجية

غيّب الموت شقيق وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بو حبيب​، رئيس بلدية روميه- المتن عادل رشيد بو حبيب.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه السّاعة الثّالثة من بعد ظهر غد الأربعاء، في كنيسة مار عبدا في ​رومية​، ويوارى الثّرى في مدافن العائلة.

تُقبل التّعازي اليوم وغدًا والخميس، بدءًا من الحادية عشرة من قبل الظّهر ولغاية السّاعة السّادسة مساءً، في صالون كنيسة مار عبدا- رومية.