أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "العاصفة الثلجية ارخت بثقلها على منطقة حاصبيا فجر اليوم وتساقطت الثلوج ابتداءا من ارتفاع 900 متر وما فوق وشكلت طبقة رقيقة من الثلج سرعان ما اذابتها غزارة الأمطار".
ولفت المراسل، الى أن "جميع الطرقات بقيت سالكة أمام المركبات بإستثناء طريق شبعا كفرشوبا وشبعا راشيا الوادي عبر وادي جنعم، فهي سالكة أمام المركبات الرباعية الدفع او الأجهزة بسلاسل معدنية اما طريق حاصبيا شبعا وطريق سوق الخان شبعا عبر الهبارية فهي سالكة أمام المركبات".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطرقات في حاصبيا سالكة أمام المركبات بإستثناء طريق شبعا كفرشوبا وشبعا راشيا الوادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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