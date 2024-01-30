"يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يفكر بإطلاق حملة لزيادة الوعي في مجتمعه عن شكل الحرب مع حزب الله

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي تفكر بإطلاق حملة لزيادة الوعي في المجتمع الإسرائيلي عن شكل الحرب مع حزب الله في حال اندلاعها".

ورأت الصحيفة، أن "لهذه الخطوة عواقب كبيرة، فهي ستنشر الذعر في صفوف الإسرائيليين وستؤدي إلى زيادة كبيرة للطلب على المواد الغذائية لتخزينها بالإضافة إلى تآكل ثقة الجمهور بقيادة الجيش في حال لم تندلع الحرب".