جمهورية إفريقيا الوسطى.. تأجيل الجلسة الجنائية الأولى لمحكمة الاستئناف في بوار

ياسر رشاد - القاهرة - تقرر تأجيل الجلسة الجنائية الأولى في أفريقيا الوسطي، لمحكمة الاستئناف في قضية بوار إلى أجل غير مسمى، من المقرر عقدها في الفترة من 5 فبراير إلى 5 مارس في بربراتي، في نانا مامبيري.

ولم تجر القرعة لمرافقة المحلفين المشهورين للقضاة، التي كان من المقرر إجراؤها في 26 كانون الثاني/يناير.

ومن المتوقع أن تصدر هذه الجلسة حكمها في 35 قضية رفعها بوار ونولا وبربراتي وكارنو.

وفي حديثه إلى آندي أفيلا بيسايو، يشرح نيكيز ديدييه نغويغرا، المدعي العام في محكمة الاستئناف في بوار، أسباب التأجيل.

يرتدي Ngade Guy Jocelyn قميصا ورديا وأصفر، ولا يمكنه التنقل بدون مجاديفه.

يعيش الرجل المنكوب في منطقة سيتي أتيب الواقعة جنوب باغوي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى.

لقد مرت بضعة أيام منذ أن أجبر الأب على التنقل في بلدته على متن طائرة.

وفاض نهر أوبانغي بعد هطول أمطار غزيرة. وجد نفسه محاصرا في المناطق التي غمرتها الفيضانات.

يقول: "لو كنت أعيش في بلد متقدم ، لكان الناس مثلي مدعومين بالكامل من قبل السلطات نظرا للوضع".

"ولكن ها أنا وأطفالي نعيش الآن في الماء. ننام ونستيقظ على منزل غمرته المياه. إنه لأمر مرهق للغاية أن تمر بهذا دون مساعدة نريد حقا أن تحل الحكومة هذه القضية".

اضطر السكان للعيش في منطقة سابيكي 2، وهي أرض رطبة، منذ عام 2016.

في ذلك الوقت، تذرعت السلطات بالمصلحة العامة لنقل السكان في انتظار بناء جسر في الحي.

يصر وزير العمل الإنساني: يتم عمل كل شيء للتخفيف من آثار الفيضانات.

"لقد رأيتم في العاصمة أننا شهدنا فيضانات أقل. إنه بفضل الأعمال على الأنابيب التي تم تنفيذها. بدأنا العمل هنا لأننا المنبع، تشرح فيرجيني بايكوا.

"سيتم بعد ذلك إخلاء المياه التي تم تصريفها باتجاه المناطق الواقعة في اتجاه مجرى النهر وسنحاول بناء أنابيب هناك حتى لا تغطي المياه الأراضي مرة أخرى. لذا، كيف يمكن توجيه مياه نهر أوبانغي بعيدا عن هذه الأحياء بمجرد خروجها من قاعها".

لكن الأعمال في الأنابيب في العاصمة أدت إلى تفاقم مجرى الفيضانات.

اعتبارا من الآن ، يتعين على الآلاف من السكان القيام بذلك بمفردهم لأن مساعدة الدولة بطيئة في المستقبل.

وتتزايد المخاوف من الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا.

أما أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف المغادرة فقد هجروا المناطق التي غمرتها الفيضانات.

ولم يبق داخل المنازل سوى الفقراء جدا المعرضين لخطر الانهيار.

