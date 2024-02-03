وزير خارجية بريطانيا: إيران ستتحمل المسؤولية عن هجمات وكلائها

رأى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "التايمز، أنّ "إيران ستتحمل المسؤولية عن هجمات وكلائها"، وذلك بعد ضربات أميركية على أهداف في العراق وسوريا.
ولفت إلى "أننا بحاجة لإرسال أوضح إشارة إلى إيران، بأن ما تفعله عبر وكلائها غير مقبول".
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