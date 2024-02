شكرا لقرائتكم خبر عن خفض الانبعاثات الكربونية يحتاج إلى 1.5% من دخل أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

مرحلة الحياد الكربوني

الدمام - شريف احمد - قالت المفوضية الأوروبية، إن تحقيق الخفض المستهدف للانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إنفاق إضافي يعادل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي لدول التكتل.وقالت المفوضية في وثيقة لها، إنه يجب استثمار ما يعادل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2011 إلى 2020 سنويًا لتحقيق التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2040 بنسبة 90% من مستوياتها عام 1990.وعلى عكس هدف وصول الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة الحياد الكربوني بحلول 2050 وخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030، فإن المستهدفات الجديدة للمفوضية لم تصبح قانونًا ملزمًا لدول الاتحاد، كما أن المفوضية لم تبدأ التحرك لتحويلها إلى قانون. This is a Twitter Status| This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status وتقليص This is a Twitter Status يجذبان المستثمرين This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)في الوقت نفسه، فإن استهداف خفض الانبعاثات بنسبة 90% من مستويات 1990 ما زال مجرد توصية سياسية.وستُترك مسألة تحويلها إلى مشروع قانون للتشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية، والذي سيُعين بعد انتهاء فترة ولاية التشكيل الحالي يوم 31 أكتوبر المقبل.