شكرا لقرائتكم خبر عن خفض الانبعاثات الكربونية يحتاج إلى 1.5% من دخل أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قالت المفوضية الأوروبية، إن تحقيق الخفض المستهدف للانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إنفاق إضافي يعادل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي لدول التكتل.
وقالت المفوضية في وثيقة لها، إنه يجب استثمار ما يعادل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2011 إلى 2020 سنويًا لتحقيق التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2040 بنسبة 90% من مستوياتها عام 1990.
في الوقت نفسه، فإن استهداف خفض الانبعاثات بنسبة 90% من مستويات 1990 ما زال مجرد توصية سياسية.
وستُترك مسألة تحويلها إلى مشروع قانون للتشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية، والذي سيُعين بعد انتهاء فترة ولاية التشكيل الحالي يوم 31 أكتوبر المقبل.
وقالت المفوضية في وثيقة لها، إنه يجب استثمار ما يعادل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2011 إلى 2020 سنويًا لتحقيق التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2040 بنسبة 90% من مستوياتها عام 1990.
مرحلة الحياد الكربونيوعلى عكس هدف وصول الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة الحياد الكربوني بحلول 2050 وخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول 2030، فإن المستهدفات الجديدة للمفوضية لم تصبح قانونًا ملزمًا لدول الاتحاد، كما أن المفوضية لم تبدأ التحرك لتحويلها إلى قانون. This is a Twitter Status| This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status وتقليص This is a Twitter Status يجذبان المستثمرين This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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في الوقت نفسه، فإن استهداف خفض الانبعاثات بنسبة 90% من مستويات 1990 ما زال مجرد توصية سياسية.
وستُترك مسألة تحويلها إلى مشروع قانون للتشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية، والذي سيُعين بعد انتهاء فترة ولاية التشكيل الحالي يوم 31 أكتوبر المقبل.