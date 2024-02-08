إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجنديين باستهداف حزب الله قاعدة عسكرية في كريات شمونة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة ضابط وجنديين في استهداف "حزب الله" قاعدة عسكرية في كريات شمونة. وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 8:35 من صباح يوم الخميس 08-02-2024، ‏مقر قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة".

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