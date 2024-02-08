عممت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامة، صورة المفقودة هبة بسّام شهاب (من مواليد عام 1990، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 6-2-2024، منزل ذويها، الكائن في محلّة بئر العبد – الضاحية الجنوبية، ولم تعُد لغاية تاريخه. علماً، أنّها تعاني من مرضٍ نفسيّ.
وطلبت من "الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 541501-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن عممت صورة مفقودة تعاني من مرضٍ نفسيّ غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة بئر العبد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.