وزارة الصحة الفلسطينية: كارثة صحية تحدث في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يتعرض لكارثة صحية وإنسانية نتيجة الحصار والاستهداف الإسرائيلي، مؤكدة أن 300 كادر طبي و 450 جريحًا و 10 آلاف نازح في مجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع.

وأشارت إلى النقص حاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية، إضافة لتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود، مما أدى إلى فصل الكهرباء عن أجزاء من المستشفى لعدة ساعات نتيجة نقص الوقود، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع حركة سيارات الإسعاف، ويعيق وصول الجرحى والمرضى لمستشفى مجمع ناصر الطبي.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من استمرار تعرض مجمع ناصر الطبي لكارثة نتيجة تكدس النفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام والساحات حيث منع الاحتلال خروجها.