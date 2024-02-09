وزير خارجية النرويج: نحذّر إسرائيل بشدة من التقدم نحو رفح ونخشى من حمام دم هناك

شدّد وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، على "أننا نحذّر إسرائيل بشدة من التقدم نحو رفح ونخشى من حمام دم هناك"، مجددًا الدعوة إلى "وقف إطلاق النار في غزة".

ولفت إلى أنّ "العملية البرية في رفح ستفاقم الوضع الكارثي بالفعل وستزيد من صعوبة جلب المساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق، أشارت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إلى أنّه "لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح".

ولفتت إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أوعز للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة مزدوجة لإجلاء الفلسطينيين وسحق كتائب حماس في رفح".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول، دون تحقيق الأهداف المعلنة وأبرزها القضاء على حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين في القطاع، في وقت يتكبّد فيه الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي مستهدفًا المدنيين والأهداف المدنية.