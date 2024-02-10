انت الان تتابع خبر الذكرى الرابعة لظهوره.. أرقام عن واقع كورونا في العراق منذ الإصابة الأولى حتى الان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تظهر البيانات والأرقام التي راجعتها الخليج 365، أن وزارة الصحة لم تتوقف عن اعلان الموقف الوبائي فحسب، بل لم تبلغ منظمة الصحة العالمية بأي بيانات إصابة جديدة طوال العام الماضي، وكانت اخر بيانات أبلغت بها وزارة الصحة لمنظمة الصحة العالمية هو اليوم الأول من العام الماضي 2023، وبلغت 172 حالة، وهو رقم تراكمي من اخر ابلاغ في 25 ديسمبر 2022.ومنذ 1 يناير 2023، أي منذ رأس السنة للعام الماضي وحتى الان، لم تتلق منظمة الصحة العالمية أي ابلاغ عن تسجيل أي إصابات جديدة لفيروس كورونا في العراق، ومن غير المعلومة ما اذا كانت وزارة الصحة لم تسجل إصابات بالفعل ام انه لم تبلغ عنها للمنظمة فحسب.

وظهر فيروس كورونا في العراق اول مرة في شباط من العام 2020، أي ان العراق يعيش اليوم مرور 4 سنوات بالكامل على ظهور الفيروس لأول مرة، وخلال هذه الفترة تظهر الأرقام ان فيروس كورونا منذ ظهوره في العراق حتى الان أصاب اكثر من مليونين و465 الف عراقي، وتمكن من قتل 25 ألف و375 عراقيًا.