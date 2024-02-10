وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يدعو لحماية المدنيين في رفح جنوب قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إلى حماية المدنيين في مدينة “رفح” جنوب قطاع غزة؛ وذلك في أعقاب تقارير عن اعتزام الجيش الإسرائيلي شن عملية برية في رفح.

وقال غريفيث – في بيان أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /السبت/ – إن السكان في رفح البالغ عددهم أكثر من مليون شخص حاليا تحملوا “معاناة لا يمكن تصورها حيث تم تدمير منازلهم وتلغيم شوارعهم وقصف أحيائهم، ويتنقلون منذ أشهر ويواجهون القنابل والأمراض والجوع. أين يُفترض بهم أن يذهبوا؟ وكيف يُفترض أن يظلوا آمنين”.

وأضاف جريفيث “لم يعد هناك أي مكان للتوجه إليه في غزة. يجب حماية المدنيين والإيفاء باحتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المأوى والغذاء والصحة”.

جدير بالذكر أن عدد سكان محافظة رفح كان يقدّر بنحو 250 ألف مواطن قبل بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، ووصل الآن إلى 1.4 مليون بسبب اضطرار عدد كبير من سكان الخليج 365 الأخرى في القطاع إلى النزوح قسرًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ومنع وصول المساعدات إلى وسط وشمال القطاع، والاجتياح الإسرائيلي البري الذي وصل إلى محافظة خان يونس جنوبا ، وينام النازحون في العراء أو في أماكن إقامة مؤقتة ومراكز إيواء، في ظل ندرة للمياه والطعام.